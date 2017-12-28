Час підсумків

На останньому в цьому році засіданні члени виконавчого комітету відділення НОК України в Тернопільській області дали оцінку зробленому за дванадцять місяців. Нагадаю, що громадську організацію прихильників олімпійського руху в нашому краї очолює уславлена біатлоністка, олімпійська чемпіонка Олена Підгрушна.

У зв’язку з тим, що в капітана жіночої збірної України нині відповідальний етап підготовки до зимових Олімпійських ігор у Південній Кореї, із звітом про підсумки роботи виступив її перший заступник Віталій Ігнатенко. Ухвалений рік тому план роботи, висловив переконання доповідач, члени громадської організації виконали практично повністю. І це є свідченням того, що добре налагоджена система пропаганди олімпійського руху сприяє залученню до здорового способу життя все більшої кількості наших земляків. І справді, з кожним роком все масовішими стають олімпійські дні. Жодному навчальному закладові не було відмовлено в проведенні олімпійських уроків. А обласні фінальні старти «Олімпійського лелеченяти» НОК України визнав одними з найкращих у нашій державі.

Утім заспокоюватися, без сумніву, не варто. Передусім вимагає покращення робота із залучення більшої кількості активістів громадської організації в багатьох районах області. І діяльність із пропаганди олімпійського руху треба активізувати. Про досягнення таких спортсменів, як бронзовий призер чемпіонату світу з греко-римської боротьби серед атлетів віком до 23-х років Андрій Антонюк чи віце-чемпіонка світу з біатлону Анастасія Меркушина, мають знати всі. Талановитого борця та одного з його наставників Віталія Ліщинського, до речі, відділення відзначило преміями, ще кількох активістів — подяками НОК України.

Члени виконкому також розглянули питання про підготовку найкращих спортсменів Тернопільщини до вже згаданих зимових Олімпійських ігор і третіх літніх Юнацьких Олімпійських ігор 2018 року в Аргентині, орієнтовно визначилися з датою проведення звітно-виборчих зборів відділення НОК України в Тернопільській області, які необхідно провести не пізніше жовтня наступного року.

Натомість делегати тернопільського обласного ФСТ «Колос» учора уже вдруге цього року зібралися на позачергову, десяту конференцію товариства. Викликано це було потребою ухвалення нової редакції статуту громадської організації «Всеукраїнське фізкультурно-спортивне товариство «Колос». Під час доповіді голова обласного ФСТ Георгій Гунтік відзначив, що в цьому році очолювана ним громадська організація, не отримавши фінансування з боку місцевої влади, вчилася, так би мовити, жити по-новому. І, навіть працюючи на громадських засадах, певних успіхів удалося досягти. Передусім — ліквідації заборгованості, яке мало товариство. Чимало зроблено і стосовно передачі навчально-спортивної бази в Підгородньому до державної власності. Хоча справу ще до кінця не завершено через різноманітні бюрократичні перепони.

Утім активісти оптимізму не втрачають. І навіть без фінансової підтримки з боку місцевої влади не припинятимуть роботи із сільськими фізкультурниками. Особливо зважаючи на те, що чимала кількість новостворених об’єднаних територіальних громад зацікавлена в плідній співпраці.

На завершення ж делегати десятої позачергової конференції тернопільського обласного ФСТ «Колос» знову виявили довіру голові товариства Георгієві Гунтіку.

Фото автора