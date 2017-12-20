Який кандидат не мріє стати майстром

За рівнем продемонстрованої учасниками майстерності першість Тернопільської ОДЮСШ із літніх видів спорту з армспорту якщо і поступалася багатьом всеукраїнським турнірам, то не набагато. Достатньо сказати, що в чотирьох з п’яти вагових категорій успіх відсвяткували кандидати в майстри.

Та передусім про останню. В суперечці атлетів, чия вага перевищує 90 кілограмів, чемпіонський титул як у боротьбі на ліву, так і на праву руку виборов переможець чемпіонату світу серед юніорів, кандидат у члени збірної України, майстер спорту Олег Петренко.

На одного з найсильніших на сьогодні підопічних найкращого професіонального рукоборця планети в надважкій вазі, тренера Тернопільської ОДЮСШ із літніх видів спорту Андрія Пушкаря, без сумніву, намагаються рівнятися також інші його вихованці. В двох попередніх вагових категоріях абсолютними переможцями також стали Юрій Селецький і Дмитро Шемчук. Натомість у найлегшій (до 60 кілограмів) лівою рукою всіх поборов Назарій Савелюк. А в протистояннях атлетів, чия вага не перевищує 70 кілограмів, боротьба на праву руку завершилася перемогою Сергія Точинського, на ліву — Назара Возняка.

Фото з архіву Анатолія ЯЦИНИ