Є зміни? Замініть довідку

Довідку за формою 34-ОПП видадуть у податковій інспекції юридичним особам, їхнім відокремленим підрозділам, самозайнятим особам (адвокатам, нотаріусам тощо), відомості щодо яких не містяться у Єдиному державному реєстрі. Про це нагадали в Тернопільській ОДПІ.

У разі внесення змін до даних, що вказуються в довідці, її необхідно замінити. Для отримання нової платники подають до інспекції за основним місцем обліку звернення із зазначенням причин заміни та доданою до нього старою довідкою. Взамін протягом двох робочих днів фахівці інспекції видадуть (надішлють) нову.

У такому ж порядку видається дублікат довідки замість зіпсованої чи втраченої або її копія. У разі втрати довідки, нову видадуть за заявою платника податків з поясненням обставин її втрати. За наявності до заяви можуть бути додані документи, що підтверджують факт втрати довідки.

Про видачу кожної довідки за формою №34-ОПП робиться запис, а відповідний запит зберігається у реєстраційній частині облікової справи платника податків.

Докладніші консультації — в Центрі обслуговування платників чи телефоном 43-46-10.

Фото відділу організації роботи Тернопільської ОДПІ