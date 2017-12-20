І командою відзначилися, й особисто

Юні вихованці Тернопільської комунальної ДЮСШ із греко-римської боротьби минулих вихідних взяли участь відразу в двох турнірах. І в обох відзначилися: як у командному заліку, так і особисто.

У Березному на Рівненщині, де відбувся Всеукраїнський юнацький турнір на призи місцевого міського голови, перемоги в своїх вагових категоріях Дмитра Мілова із ЗОШ №23 і Степана Жмурка із ЗОШ №24, другі місця Дмитра Мазурчака із ЗОШ №26 і Олександра Шевчука із ЗОШ №21 та треті — Максима Ратушняка зі школи-ліцею №6 і Олександра Красова із ЗОШ №7 забезпечили тернопільській збірній друге місце в командному заліку.

А в Долині Івано-Франківської області юні борці із Західної України сперечалися за нагороди традиційного турніру пам’яті першого голови місцевої федерації боротьби Сергія Гриня. Перше місце в своїй ваговій категорії виборов Олександр Городиловський із ЗОШ №19. Другим фінішував Максим Шкабара із ЗОШ №18, третіми — Владислав Кротюк із школи-ліцею №6, Арсен Товмасян із ЗОШ №4, Ілля Павлович із ЗОШ №16 і Тарас Двіжона із ЗОШ №23.

Вихованці Тернопільської ДЮСШ із греко-римської боротьби займаються під керівництвом заслуженого тренера України Андрія Телебана і майстра спорту Володимира Лучанка.

Фото з вільних джерел