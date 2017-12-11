І спілки та об’єднання разом з організаціями профспілок теж

Роз’яснення від Тернопільській ОДПІ. Відповідно до Податкового кодексу України до неприбуткових організацій, які відповідають вимогам його пункту 133.4 статті 133 і не є платниками податку, можуть бути віднесені і професійні спілки, їхні об’єднання та організації профспілок, а також організації роботодавців та їхні об’єднання.

Для всіх них подання звіту про використання доходів (прибутків) неприбуткової організації передбачено тільки в разі порушень вимог згаданого пункту кодексу. До речі, сама норма пункту 46.2 статті 46 Податкового кодексу стосовно подання професійними спілками, їхніми об’єднаннями та організаціями профспілок звіту про використання доходів (прибутків) неприбуткової організації лише у разі порушень удруге згаданих вимог п. 133.4 ст. 133 кодексу вперше застосовувалася після звітування за 2016 рік.

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Фото відділу організації роботи Тернопільської ОДПІ