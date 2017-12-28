І юні змагалися, і дорослі

На завершення календарного року Тернопільська шахова федерація визначила найсильніших ще в кількох номінаціях. Причому не з допомогою модних нині традиційних опитувань, а безпосередньо за шаховою дошкою.

Для початку в тернопільському шахово-шашковому клубі «Авангард» визначили юних лауреатів відкритого чемпіонату Тернопільської комплексної ДЮСШ №1, приуроченого до дня Святого Миколая. Понад шість десятків найменших прихильників древньої гри з’ясували стосунки в трьох кваліфікаційних номінаціях. У турнірі шахістів третього розряду успіху домоглися Олександр Прохоров, Роман Григус та Остап Августин. Серед тих, хто грає на рівні четвертого розряду, не було конкурентів Вадимові Сіморі, Данилові Ремінецькому та Іллясові Салаху. А серед початківців відзначилися Ілля Наклюцький, Марк Котович і Артем Клекіт.

Отримавши медалі і грамоти та заслужені заохочувальні призи для всіх учасників від фірми «Теркурій», більшість уже через тиждень зібралася в шаховому клубі «Гамбіт», де мала нагоду спостерігати за надзвичайно напруженими перипетіями обласного шахового турніру, під час якого була можливість виконати норматив кандидата в майстри спорту. В головному турнірі після надзвичайно запеклої боротьби перемогу здобув Михайло Сусла —дев’ять очок. Тільки на один пункт відстав Богдан Возняк. А третє місце за Сергієм Ремезом — 7,5 очка. Натомість найкращий результат серед першорозрядників показав Сергій Галапуп — 5,5 очка з одинадцятьох можливих. А призом за найкращу партію відзначили Владислава Кустру, якому вдалося здолати автора цих рядків, досвідченого кандидата в майстри спорту.

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