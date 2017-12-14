№50 від 14 грудня 2017 року

Отримую пенсію за віком у майже мінімальному розмірі. Недавно помер мій чоловік. Його пенсія була значно більшою, ніж моя. Ми проживали разом. Я фактично була на його утриманні. Чи маю право на пенсію у зв’язку із втратою годувальника після смерті мого чоловіка? Який розмір такої пенсії і куди звертатися за її призначенням? М. П. Підгаєцький район.