№50 від 14 грудня 2017 року

Випуск “Домашньої газети” в ілюстрованому форматі за 14 грудня 2017 року.
Випуск “Домашньої газети” в ілюстрованому форматі за 14 грудня 2017 року.
Всеукраїнська незалежна громадсько-політична газета
Отримую пенсію за віком у майже мінімальному розмірі. Недавно помер мій чоловік. Його пенсія була значно більшою, ніж моя. Ми проживали разом. Я фактично була на його утриманні. Чи маю право на пенсію у зв’язку із втратою годувальника після смерті мого чоловіка? Який розмір такої пенсії і куди звертатися за її призначенням? М. П. Підгаєцький район.
Розповідає Василь Бурма: — Спочатку збирали кавуни, поки не зіграли ними у футбол. Потім нас перевели збирати кукурудзу. Там ми влаштували справжнє соцзмагання і «заткнули за пояс» колгоспну бригаду.
«ЩОБ ДАТИ УЧНЕВІ ІСКОРКУ ЗНАНЬ, УЧИТЕЛЕВІ ПОТРІБНО УВІБРАТИ ЦІЛЕ МОРЕ СВІТЛА», — КАЗАВ СВОГО ЧАСУ ВАСИЛЬ СУХОМЛИНСЬКИЙ. ЦИМ СВІТЛОМ ТА ДОБРОМ ЗБАГАЧУВАЛИ ДУШІ ШКОЛЯРІВ НА УРОЦІ ПОЗАКЛАСНОГО ЧИТАННЯ У ТЕРНОПІЛЬСЬКІЙ СПЕЦІАЛІЗОВАНІЙ ШКОЛІ І-ІІІ СТУПЕНІВ З ПОГЛИБЛЕНИМ ВИВЧЕННЯМ ІНОЗЕМНИХ МОВ №29. НЕЗВИЧАЙНИЙ УРОК ВІДБУВСЯ В РАМКАХ МІЖРЕГІОНАЛЬНОГО ІНТЕГРОВАНОГО СЕМІНАРУ «МЕТОДИЧНА МОБІЛЬНІСТЬ ЯК УМОВА ПІДВИЩЕННЯ ПЕДАГОГІЧНОЇ МАЙСТЕРНОСТІ […]