№52 від 28 грудня 2017 року

Випуск “Домашньої газети” в ілюстрованому форматі за 28 грудня 2017 року.
Випуск “Домашньої газети” в ілюстрованому форматі за 28 грудня 2017 року.
Всеукраїнська незалежна громадсько-політична газета
ВЕСНА ПРОСИЛАСЯ НА СВІТ — І СОФІЯ ВІДЧУВАЛА, ЯК ТРЕПЕТНО Й ТИХО ВІН ОНОВЛЮЄТЬСЯ. ЗАДИВИЛАСЬ У СИНЯВУ НЕБА, ПРИСЛУХАЛАСЯ ДО ЧИСТОГО, ВОЛОГОГО ВЕСНЯНОГО СПОКОЮ. НІ, ВОНА НЕ ПОМИЛИЛАСЯ. ОСЬ ВОНИ — РІДНІ, МИЛІ ЦЯТОЧКИ, ЩО СТАЮТЬ УСЕ БЛИЖЧИМИ І БІЛЬШИМИ. НАРЕШТІ ПОБАЧИЛА ЇХ ЗБЛИЗЬКА, ПОЧУЛА РАДІСНИЙ ПЕРЕГУК. ГУСИ-ГУСЕНЯТА ПОВЕРНУЛИСЯ ДО РІДНОГО КРАЮ! З ОЧЕЙ ВИКОТИЛАСЯ […]
Загальноміське свято «Випускник – 2016» відбудеться у Тернополі 28 травня. Традиційно воно розпочнеться парадом випускників центральними вулицями міста.
Злочинці є всюди і, навіть, в тваринному світі. Пропонуємо переглянути добірку фотографій “котяків-злодяків”, яких застукали “на гарячому”.