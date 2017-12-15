Адреси відпочинку

Драмтеатр

З 16 грудня по 4 січня щоденно актори представлятимуть маленьким глядачам новорічне дійство у фойє театру «Пригоди в країні Морозива» та прем’єру — музичну казку «Кришталева туфелька». У неділю, 17 грудня, тернопільців та гостей міста запрошують на музичну комедію «Кохання січового стрільця» з нагоди ювілею заслуженої артистки України Марії Гонти. Початок дорослої вистави о 19.00, дитячих дійств — об 11.00 та 14.00.

Театр актора і ляльки

У неділю, 17 грудня, для дітей проведуть дитячий ранок Володимира Лісового «Листи до святого Миколая» та виставу «Незвичайний маскарад». Поч. о 10.00, 12.00, 14.30 та 16.30.

Художній музей

Діє експозиція «Мистецтво тоталітаризму: соцреалізм» (із фондів музею).

Філармонія

У понеділок, 18 грудня, о 18.30 тут представлять хореографічне дійство «Вечори на хуторі біля Диканьки» (за мотивами твору М. Гоголя). Постановка заслуженого працівника культури України Ігоря Николишина.

ПК «Березіль»

У вівторок, 19 грудня, дітям покажуть музичну виставу «Не барися, святий Миколаю, цілий рік тебе чекаєм». Поч. о 17.00.

Театральний майдан

У вівторок, 19 грудня, о 16.30 відбудеться освячення різдвяної шопки та урочисте засвічення вогнів головної новорічної ялинки.

До зустрічі наступного тижня!

А. ЗИМНЕНКО.

Фото Віри Перун