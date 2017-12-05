Безкоштовні ліки для учасників АТО

З нагоди відзначення у грудні Всеукраїнського тижня права Регіональний центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги у Тернопільській області підготував пам’ятку щодо однієї із соціально-правових гарантій (пільг) учасників бойових дій — права на медичне забезпечення.

Учасники бойових дій мають право на безкоштовне медичне забезпечення за п. 1 ст. 12, 13, 15 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту».

З 1 січня 2018 року безоплатно і на пільгових умовах будуть відпускати лікарські засоби, включені до Національного переліку основних лікарських засобів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2009 р. № 333.

Учасники бойових дій, інваліди війни або члени сімей загиблих можуть отримати безкоштовні ліки за наявності рецепта лікаря і ветеранського посвідчення.

Безоплатні ліки, лікарські засоби можна отримати в аптеках, при медичному закладі, лікар якого видав рецепт на лікування захворювань, визначених постановою КМУ № 1303 від 17.08.1998 р. «Про впорядкування безоплатного та пільгового відпуску лікарських засобів за рецептами лікарів у разі амбулаторного лікування окремих груп населення та за певними категоріями захворювань».

Важливо знати, що безоплатний відпуск лікарських засобів можливий лише в разі амбулаторного лікування основного захворювання, за яким хворим надано пільги. Хворі на СНІД та ВІЛ-інфіковані, незалежно від основного захворювання, мають право на безоплатний відпуск лікарських засобів за наявності в них будь-яких інших захворювань.

Щодо безкоштовного зубопротезування (за винятком протезування з дорогоцінних металів), то згідно із п. 2 ст. 12, 13, 15 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» учасники бойових дій, інваліди війни та члени сімей загиблих мають право на безкоштовне зубопротезування на підставі ветеранського посвідчення в державних закладах охорони здоров’я.

Зубопротезування фінансують із місцевих бюджетів. У разі відмови в наданні пільги варто звертатися до територіальних структурних підрозділів з питань охорони здоров’я за місцем проживання (обласних, міських).

Інші пільги у сфері медичного забезпечення (їх надають на підставі посвідчень учасника бойових дій, інваліда війни, члена сім’ї загиблого):

— щорічне медичне обстеження і диспансеризація;

— користування при виході на пенсію поліклініками та госпіталями, в тому числі військовими госпіталями та госпіталями ветеранів війни;

— першочергове обслуговування в лікувально-профілактичних закладах, аптеках та першочергова госпіталізація.

В Україні діє єдиний номер з надання безоплатної правової допомоги — 0-800-213-103. Зателефонувавши за ним, можна уточнити актуальну інформацію щодо осіб, які мають право на безоплатну правову допомогу, змін в законодавчій базі стосовно її надання, актуальні адреси та контакти центрів у всіх регіонах України та інші питання щодо отримання такої допомоги. Телефонна лінія працює цілодобово. Дзвінки в межах України — безкоштовні.

Софія ПАСІЧНИК,

комунікатор Регіонального центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги у Тернопільській області.

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