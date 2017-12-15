Hello world. This my website!

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Українці Норвегії шукають приміщення для своєї громади
При громаді існує українська школа, але постійного приміщення для занять вона не має. Це ж стосується і організаційних чи дипломатичних зустрічей діаспори.
При громаді існує українська школа, але постійного приміщення для занять вона не має. Це ж стосується і організаційних чи дипломатичних зустрічей діаспори.
Минулої неділі, 27 грудня, в післяобідню пору чи не все населення Городка Заліщицького району зібралося в центрі села. На свято запалення чи не єдиної в Україні футбольної ялинки не забули запросити і гостей.
ГАНЮ НІХТО ТАК І НЕ ПОСВАТАВ… УЖЕ Й П’ЯТДЕСЯТКА ЗА ПОРОГОМ, А ВОНА — ВСЕ ДЛЯ БРАТА: ЙОГО ДІТЕЙ ВИБАВИЛА, ВЖЕ Й ЧЕРГА ДО ВНУКІВ ДІЙШЛА. А ЯК ЖЕ ІНАКШЕ — ЖИВУТЬ БО ПІД ОДНИМ ДАХОМ У БАТЬКІВСЬКІЙ ХАТІ. РІЗНЕ ТРАПЛЯЛОСЯ, ІНКОЛИ Й СОЛОНО БУЛО НА ДУШІ ВІД СЛІЗ.