Hello world. This my website!

ГАНЮ НІХТО ТАК І НЕ ПОСВАТАВ… УЖЕ Й П’ЯТДЕСЯТКА ЗА ПОРОГОМ, А ВОНА — ВСЕ ДЛЯ БРАТА: ЙОГО ДІТЕЙ ВИБАВИЛА, ВЖЕ Й ЧЕРГА ДО ВНУКІВ ДІЙШЛА. А ЯК ЖЕ ІНАКШЕ — ЖИВУТЬ БО ПІД ОДНИМ ДАХОМ У БАТЬКІВСЬКІЙ ХАТІ. РІЗНЕ ТРАПЛЯЛОСЯ, ІНКОЛИ Й СОЛОНО БУЛО НА ДУШІ ВІД СЛІЗ.