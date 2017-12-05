Медичне обслуговування внутрішньо переміщених осіб

Нині соціальний захист такої категорії населення як внутрішньо переміщені особи є актуальним. Особливої уваги варто приділити темі надання таким особам медичної допомоги та медикаментів.

Внутрішньо переміщена особа має право на забезпечення лікарськими засобами у випадках та порядку, визначених законодавством, отримання необхідної медичної допомоги в державних та комунальних закладах охорони здоров’я (стаття 9 Закону України «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб»).

Міністерство охорони здоров’я України забезпечує організацію надання медичної допомоги та медичного обслуговування, здійснення комплексних заходів щодо санітарно-епідеміологічної безпеки населення та карантинних заходів за місцем фактичного перебування внутрішньо переміщених осіб (частина друга статті 11 Закону України «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб»).

Внутрішньо переміщена особа, яка проживає на території відповідної адміністративно-територіальної одиниці, має право звернутися до закладу охорони здоров’я на власний вибір із заявою на ім’я головного лікаря такого закладу з проханням поставити на облік за місцем фактичного проживання (зі зразком заяви, як правило, можна ознайомитися в у відповідному закладі). Документом, що підтверджує місце проживання внутрішньо переміщеної особи, є довідка про взяття на облік.

Аптеки (закріплені за відповідними лікувальними закладами) відпускають лікарські засоби особам безоплатно і на пільгових умовах у разі їх амбулаторного лікування за рецептами, виписаними лікарями лікувально-профілактичних закладів за місцем проживання цих осіб.

Безоплатно і на пільгових умовах лікарські засоби відпускають лише визначеним групам населення, зокрема:

1) незалежно від розміру середньомісячного сукупного доходу їх сім’ї:

— дітям віком до трьох років;

— дівчатам-підліткам і жінкам із протипоказаннями вагітності, а також жінкам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи (засоби контрацепції — гормональні препарати);

— пенсіонерам, які отримують пенсію за віком або у зв’язку з втратою годувальника (крім осіб, які отримують пенсію на дітей у зв’язку з втратою годувальника), якщо зазначені особи одержують пенсію в розмірі, що не перевищує мінімальний розмір пенсії;

— інвалідам, які отримують пенсію за віком, по інвалідності або у зв’язку з втратою годувальника (крім осіб, які отримують пенсію на дітей у зв’язку з втратою годувальника), якщо зазначені особи одержують пенсію в розмірі, що не перевищує мінімальний розмір пенсії, відповідно до Закону України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні»;

— дітям-інвалідам, інвалідам та особам, які отримують державну соціальну допомогу, призначену замість пенсії, відповідно до Закону України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні» та іншим.

2) якщо розмір середньомісячного сукупного доходу сім’ї в розрахунку на одну особу за попередні шість місяців не перевищує величини доходу, який дає право на податкову соціальну пільгу:

— дітям з багатодітних сімей відповідно до Закону України «Про охорону дитинства»;

— учасникам війни, особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, а також особи, на яких поширюється дія Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»;

— жертвам нацистських переслідувань відповідно до Закону України «Про жертви нацистських переслідувань» та іншим.

Водночас діти віком від трьох до шести років, інваліди I і II груп отримують лікарські засоби з оплатою 50 відсотків від їх вартості.

Медичний працівник, який не надав без поважної причини допомогу і який зобов’язаний надати таку допомогу, якщо йому відомо, що відмова може призвести до тяжких наслідків для хворого, підлягає кримінальній відповідальності (стаття 139 Кримінального кодексу України).

Внутрішньо переміщені особи мають право на отримання безоплатної вторинної правової допомоги, доступ до якої надає Тернопільський місцевий центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги (розташований за адресою: м. Тернопіль, вул. Шпитальна,7, тел. 068-355-13-63).

Ірина МАКСИМЮК,

начальник відділу право просвітництва та взаємодії з суб’єктами надання безоплатної первинної правової допомоги Тернопільського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги.

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