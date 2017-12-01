Причаївся та… заснув

У п’ятницю, 24 листопада, близько 16.00 співробітникам Тернопільського відділення поліції повідомили про зникнення 9-річного хлопчика, жителя села Плотичі. На пошуки школяра негайно виїхало більше півсотні правоохоронців. Усі розуміли, що дитину потрібно знайти ще до настання ночі.

Працівники районного відділення поліції, спецпризначенці, кінологи, рятувальники, громада села організувалися на пошуки. Батьки не знали, куди міг податися їхній син, і лише згодом пригадали, що того дня насварили хлопчика.

Доки пошукова група прочісувала територію села, щось спонукало старшого лейтенанта Тараса Новосада разом із колегою зі слідчо-оперативної групи повернутися на подвір’я та повторно оглянути все обійстя. Мабуть, спрацювало особливе поліцейське чуття, інтуїція.

— Я задумався, де б міг сховатися дев’ятирічний хлопчик, де в такому віці діти почуваються найбезпечніше — вдома! — розповідає оперуповноважений сектору кримінальної поліції Тернопільського районного відділення Нацполіції Тарас Новосад. — Зазирали у всі господарські будівлі, кликали малого на ім’я і, зрештою, почули якийсь тихий звук на горищі. Була майже північ, коли ми знайшли пропажу.

Хлопчик після сварки з мамою заховався на горищі й заснув там. Побачивши в своїй схованці поліціянта у формі, він добряче злякався, а ще боявся, що його знову сваритимуть. Маленького втікача повернули батькам. Хлопчик почувався добре, але дуже змерз.

Віра МИСЕВИЧ,

студентка третього курсу факультету філології та журналістики ТНПУ ім. Володимира Гнатюка.

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