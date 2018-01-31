А фіналіста визначили тільки в «золотому» сеті

Проведені минулих суботи-неділі півфінальні поєдинки розіграшу Кубка України з волейболу серед жіночих команд подарували прихильникам гри над сіткою нашого краю багато емоцій. Тернопільська «Галичанка-ТНЕУ-Гадз» і луцька «Волинь», обмінявшись перемогами з однаковим рахунком 3:2, згідно з регламентом турніру змушені були визначати найсильнішого в «золотому» сеті.

Стосовно ж забарвлення отих емоцій тернопільських уболівальників, то спочатку вони аж ніяк не були у веселкових барвах. Хоча підопічні Віктора Туркули і намагалися діяти на рівних із суперницями, які в минулому чемпіонаті України відібрали в них один із комплектів нагород, а в цьому сезоні вже тричі здолали їх на своєму майданчику, кінцівки двох стартових партій дебютного поєдинку незмінно завершувалися на користь гостей — 25:23, 25:21.

Мимоволі згадалося передматчеве інтерв’ю наставника тернопільської команди, який не мав сумніву в тому, що мірилом дій волейболісток «Галичанки» стане здатність витримати боротьбу до останніх секунд. Адже досвідчений суперник не вибачить і найменших хиб. Зайвий раз у цьому, так би мовити, переконавшись, Олена Стасівська, Оксана Яковчук, Марина Мельниченко, Анна Єфременко, Олександра Міленко, Оксана Мадзар і ліберо Тетяна Ротар, на щастя, в розпач не впали, а зі ще більшим завзяттям узялися доводити власним прихильникам, що і вони вміють «тримати удар».

Уже в третій партії ускладненими (на жаль, не силовими) подачами для початку змусили конкуренток регулярно помилятися на прийомі. Далі ж ефективно запрацювали в нападі Оксана Мадзар з Анною Єфременко, яким уміло асистувала диспетчер і капітан Олена Стасівська. Ці фактори, а також максимальна самовіддача решти гравців допомогли далі жодного разу не доводити справу до надзвичайно нервових ендшпілів — 25:13, 25:18 і 15:8 на користь «Галичанки» не тільки в трьох інших сетах, а й загалом у матчі.

Не менш захоплюючим видався і недільний поєдинок. Господаркам майданчика вистачило переможного настрою для того, аби без особливих ускладнень завершити на свою користь першу партію — 25:21. Однак у двох наступних сетах уже волинянкам виявилося до снаги демонструвати дива стійкості і холоднокровності. Особливо на фоні невпевненості волейболісток «Галичанки», в лавах яких так і не знайшлося гравця, здатного поставити переможну крапку. Тож замість упевненої «сухої» перемоги в зустрічі, необхідність наздоганяти суперниць: 26:24, 27:25 на користь «Волині».

Далі — більше. Повернення господарок майданчика «до гри» знову ознаменувалося рівновагою — 25:21 на користь «Галичанки». Але отой переможний настрій, здається, вже було втрачено в середині зустрічі. Тому, без сумніву, рахунок 15:10 на користь «Волині» в п’ятій партії саме суперницям дозволяв почуватися набагато впевненіше перед вирішальним «золотим» сетом. Проти були хіба підопічні Віктора Туркули і, звісно, прихильники «Галичанки». Своєю гучною підтримкою вони ніби додали улюбленицям енергії. Тож напружена боротьба тривала хіба до обміну конкурентами сторонами майданчика. А далі вже волейболісток «Галичанки-ТНЕУ-Гадз» було не зупинити — 15:11!

У фіналі розіграшу Кубка України, який відбудеться в суботу, 17 лютого, в Черкасах, волейболістки «Галичанки-ТНЕУ-Гадз» третій сезон підряд поміряються силами з южненським «Хіміком». Багаторазові чемпіонки України в Запоріжжі двічі із «сухим» рахунком здолали місцеву «Орбіту». Натомість поєдинки десятого туру чемпіонату України наші землячки проведуть найближчих п’ятниці-суботи, 2—3 лютого в Сіверськодонецьку, де поміряються силами з місцевою «Сєверодончанкою».

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