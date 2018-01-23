Без довідок ніяк

Згідно з Податковим кодексом України до четвертої групи платників єдиного податку відносяться сільськогосподарські товаровиробники, в яких частка сільськогосподарського товарного виробництва за попередній податковий (звітний) рік дорівнює або перевищує 75 відсотків. Про це нагадали в Тернопільській ОДПІ.

Для переходу на спрощену систему оподаткування або щорічного підтвердження статусу платника єдиного податку сільськогосподарські товаровиробники подають до 20 лютого нового року:

— загальну декларацію з податку на цей рік щодо всієї площі земельних ділянок, з яких справляється податок. Маються на увазі сільськогосподарські угіддя (рілля, сіножаті, пасовища, багаторічні насадження) та/або землі водного фонду внутрішніх водойм (озер, ставків і водосховищ). Декларацію необхідно подати контролюючому органу за місцезнаходженням чи місцем перебування на податковому обліку;

— окрему звітну декларацію з податку на цей рік щодо кожної земельної ділянки. Вона подається контролюючому органу за місцем розташування земельної ділянки;

— розрахунок частки сільськогосподарського товарного виробництва. Подається контролюючим органом за місцезнаходженням та/або за місцем розташування земельних ділянок за формою, затвердженою центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної аграрної політики, за погодженням із центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику;

— відомості (довідку) про наявність земельних ділянок. Подається контролюючим органом за місцезнаходженням та/або за місцем розташування земельних ділянок.

У довідці про наявність земельних ділянок зазначаються дані про кожний документ, що встановлює право власності та/або користування земельними ділянками. В тому числі — про кожний договір оренди земельної частки (паю).

Фото відділу організації роботи Тернопільської ОДПІ