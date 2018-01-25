Без надії сподіваються?

Чим ближче до Олімпіади, тим більше тривог за українських біатлоністів. За три тижні до найпрестижніших ігор сучасності ті, від кого чи не єдиних уболівальники сподіваються медалей, відчутно поступаються конкурентам.

Шостий етап Кубка світу, проведений наприкінці минулого тижня в італійському Антхольці, це продемонстрував. За відсутності хворих Юлії Джими і тернопільської динамівки Анастасії Меркушиної про завойовані на стартових чотирьох етапах медалі чи четверте-п’яте місця в Рупольдингу залишалося хіба мріяти. Після комбінації «спринт — гонка переслідування» приємною несподіванкою стала хіба дванадцята позиція Володимира Семакова в першій дисципліні. А ось 22-ге місце Віти Семеренко, 32-ге — Ірини Варвинець і 44-те — ще одного нашого земляка Дмитра Підручного могло порадувати хіба потраплянням до персьюту. Адже Валентині Семеренко та Артемові Примі до числа шістдесяти найкращих навіть не вдалося потрапити.

Не набагато краще виступили і в гонці переслідування, де швидше за інших співвітчизників фінішувала Віта Семеренко — сімнадцятою. В решти — ті самі проблеми як і зі швидкістю на дистанції, так і з влучністю на вогневих рубежах: 34-та — Ірина Варвинець, 38-й — Дмитро Підручний, аж 41-й, стартувавши дванадцятим, — Володимир Семаков. А в мас-старті, куди пробилися тільки троє наших стріляючих лижниць, хіба сестри Семеренко, змінюючи одна одну, весь час перебували в чільній групі. Та фізичних кондицій не вистачило ні Валентині (одинадцята), ні, тим більше, Віті (22-га) і Юлії Джимі, яка ще відчувала наслідки перенесеної застуди — 28-ма.

Утім кращих за вже згаданих, а також за Сергія Семенова, Артема Тищенка і Олену Підгрушну, які також змагатимуться на Олімпіаді в Пхенчхані, збірна України, звісно, не має. Тому залишається хіба сподіватися, що тренери разом зі спортсменами докладуть максимум зусиль, аби підійти до відповідальних випробувань в оптимальній фізичній формі. Практично вся чоловіча збірна, а також Олена Підгрушна та Ірина Варвинець спробують її набрати на чемпіонаті Європи, який учора розпочався в італійському Ріднау. Виступлять, звичайно, не у всіх дисциплінах. Скажімо, для Олени запланована лише участь у змішаній естафеті.

Перший млинець на першості континенту, до речі, чоловіки «спекли» глевким. В індивідуальній гонці найкращим із співвітчизників став олімпієць Сергій Семенов — навіть за відсутності світової еліти фінішував тільки 34-м із чотирма штрафними хвилинами. Резервісти виступили ще гірше: 43-й — Руслан Ткаленко, 48-й — Тарас Лесюк, 60-й — Андрій Доценко. У жіночій же індивідуальній гонці разом з дублерками свою майстерність продемонструвала Ірина Варвинець.

І їй, і талановитій Юлії Журавок удалося виступити набагато краще. Останній за влучної стрільби тільки півсекунди не вистачило до бронзової медалі. А п’ятою, відразу за нею, фінішувала Ірина Варвинець, яка, допустивши один промах, відстала від молодшої подруги по збірній на одинадцять секунд. В активі Надії Бєлкіної дев’ятнадцяте місце, Ольги Абрамової — 29-те, Яни Бондар — 46-те, Марії Панфілової — 64-те.

У п’ятницю, 26 січня, визначаться лауреати чемпіонату Європи в спринтерських перегонах.

На фото: в індивідуальній гонці жінок на чемпіонаті Європи Юлії ЖУРАВОК (зліва) до «бронзи» не вистачило пів секунди, Ірині ВАРВИНЕЦЬ до «срібла» — одного влучного пострілу.

Фото із сайту Федерації біатлону України