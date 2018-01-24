«Бронза» Віталія Гриніва

У столиці Білорусі Мінську минулих вихідних відбувся завершальний п’ятий етап Кубка світу з велосипедного спорту на треку сезону 2017—2018 років. Серед тих, кому пощастило піднятися на п’єдестал пошани, і вихованець Тернопільської обласної школи вищої спортивної майстерності, майстер спорту міжнародного класу Віталій Гринів.

Як повідомив наставник атлета, заслужений тренер України Володимир Павелко, студент Тернопільського національного економічного університету виборов бронзову медаль у гонці скретч. А ще один його підопічний, теж студент ТНЕУ і майстер спорту міжнародного класу Тарас Шевчук вів напружену боротьбу за нагороди в груповій гонці на очки. Цього разу трішечки не пощастило — шосте місце.

Утім однією медаллю збірна України в Мінську не обмежилася. На завершення кубкових перегонів найсильніших трековиків планети ще одну «бронзу» до її скарбнички поклала Любов Басова з Луганщини, яка фінішувала третьою в гонці кейрін.

Фініш Кубка світу, до речі, не означає завершення сезону. Відразу після визначення лауреатів п’ятого етапу найкращі велосипедисти планети розпочали безпосередню підготовку до чемпіонату світу, який із 28 лютого по 4 березня відбудеться в Нідерландах.

На фото: першим привітав Віталія ГРИНІВА з успіхом його товариш і земляк Тарас ШЕВЧУК.

Фото із соціальних мереж