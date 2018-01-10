Визначили лауреатів

Гусятинське районне комунальне підприємство фізкультурно-спортивного товариства «Колос — спорт для всіх» визначило лауреатів сезону 2017 року. На урочистому спортивному вечорі, здається, не забули нікого, хто доклався до популяризації фізкультурно-спортивного руху в районі.

Кращим громадським інструктором року, причому вже далеко не вперше, визнали Ігоря Козелка з Васильківців. Меценатом року — Олега Коваля з цього ж населеного пункту. А найкращим спортсменом, без сумніву, став майстер спорту з армспорту, переможець юніорського чемпіонату світу Олег Петренко з Целієва.

Не забули і про тих, хто протягом торішнього року сприяв розвитку фізичної культури і спорту в краї. Найкращим волонтером року визнано Володимира Будзінського з районного центру, найкращим державним службовцем, який переймався розвитком спортивної інфраструктури, — сільського голову Яблунева Андрія Фика. А Васильківці об’єднаної Васильковецької територіальної громади знову визнані найкращим спортивним селом району.

Лауреатів традиційного опитування відзначили грамотами тернопільського обласного центру фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх».

Фото з архіву Антона КУЗИКА