Віра Венжинович — тріумфаторка «Різдвяного Мукачева»

Традиційний всеукраїнський дитячий шаховий фестиваль «Різдвяне Мукачеве» зібрав наприкінці минулого тижня 75 юних прихильників древньої гри з Івано-Франківської, Львівської, Миколаївської, Одеської, Хмельницької, Тернопільської і Закарпатської областей. За два ігрові дні визначили лауреатів у змаганнях юнаків і дівчат віком до шістнадцяти і дванадцяти років.

Турнір молодших дівчат завершився тріумфом єдиної представниці Тернопільщини, учениці п’ятого класу Почаївської ЗОШ I—III ступенів Віри Венжинович. Причому вже чотириразова чемпіонка нашої області серед дівчат різних вікових груп, яка торік восени вперше виборола цей титул у суперечці шахісток віком до дванадцяти років, у властивому для себе стилі знову виявила безкомпромісний характер. У завершальному дев’ятому турі, скажімо, підопічна Валентина Лещука не стала задовольнятися нічийною «синицею» в руках, упевнено здолавши головну конкурентку Марію Габор з Ужгорода. Тож — шість балів з дев’яти можливих і півтораочкова перевага над срібною призеркою.

У планах талановитої шахістки на цей рік, як розповів її батько Іван Венжинович, не менш успішні виступи у всіх інших обласних і всеукраїнських турнірах ровесниць, у яких братиме участь. Із прицілом, звісно, на максимальний результат на осінньому півфіналі чемпіонату України в Чернігові, в якому зможе взяти участь, якщо знову стане найкращою на Тернопільщині. А одним з етапів підготовки до відповідальних осінніх стартів має стати ще один всеукраїнський шаховий дитячий фестиваль «Київська весна на Оболоні», який традиційно проводять у столиці під час березневих шкільних канікул.

На фото: Віра ВЕНЖИНОВИЧ із нагородами за перемогу у дитячому шаховому фестивалі «Різдвяне Мукачеве».

Фото Степана БУНІЯ