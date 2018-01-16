«Галичанка» запрошує в гості

Майже місячна для більшості жіночих вітчизняних клубів новорічно-різдвяна пауза завершилася. І найближчих п’ятниці-суботи, 19—20 січня, волейболістки тернопільської «Галичанки-ТНЕУ-Гадз» запрошують своїх прихильників на домашні матчі дев’ятого туру чемпіонату України в суперлізі з рівненською «Регіною».

А як же підопічні Віктора Туркули зіграли в Запоріжжі з «Орбітою» — не забарилися запитати окремі з уболівальників телефоном? Та ніяк. Рішенням виконкому Федерації волейболу України минулих п’ятниці-суботи, 12—13 січня, зіграли лише київський «Фаворит» і южненський «Хімік». Упевнені «сухі» перемоги в обох матчах очікувано здобули багаторазові чемпіонки України з Одещини. Натомість три інших принципових протистояння восьмого туру, в яких мали помірятися силами «Сєверодончанка» — «Білозгар», «Регіна» — «Волинь», «Орбіта» — «Галичанка-ТНЕУ-Гадз», перенесли на 23—24 лютого.

Тож перед двобоями «Галичанки» з «Регіною» турнірна таблиця має такий вигляд:

Перша зустріч між «Галичанкою-ТНЕУ-Гадз» і «Регіною» розпочнеться в п’ятницю, 19 січня, о 18-й годині. Повторна суботня — об одинадцятій ранку.

Відбулося також жеребкування 1/2 фіналу розіграшу Кубка України серед жіночих команд. Ще через тиждень, 27—28 січня, «Орбіта» прийматиме «Хімік», «Галичанка-ТНЕУ-Гадз» — «Волинь». На випадок, коли в якійсь із пар команди обміняються перемогами, після завершення другого матчу їм доведеться провести так званий «золотий» сет.

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