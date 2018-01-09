Відділення НОК України в Тернопільській області визначило лауреатів традиційного опитування «Герої спортивного року Тернопільщини» за підсумками 2017 року. Ось хто, на думку членів виконавчого комітету і представників засобів масової інформації, які спеціалізуються у спортивній журналістиці, удостоївся честі бути відзначеним.

Номінація «Найкращий спортсмен»

Андрій АНТОНЮК — майстер спорту міжнародного класу, бронзовий призер чемпіонатів Європи та світу з греко-римської боротьби серед атлетів віком до 23-х років, студент Тернопільського національного економічного університету.

Іван ПАНАСЮК — майстер спорту, чемпіон України з легкої атлетики в метанні диска, учасник командного чемпіонату Європи.

Віталій ГРИНІВ — мсмк, срібний призер етапу Кубка світу з велосипедного спорту на треку, студент ТНЕУ.

Номінація «Найкраща спортсменка»

Анастасія МЕРКУШИНА — мсмк, срібна призерка чемпіонату світу з біатлону в естафеті.

Наталія СТРЕБКОВА — мсмк, срібна призерка чемпіонату Європи з легкої атлетики серед спортсменів віком до 23-х років, чемпіонка і рекордсменка України.

Марія ХЛЯН — мсмк, срібна призерка чемпіонату Європи з важкої атлетики.

Номінація «Найкращий тренер»

Ірина МЕРКУШИНА — заслужений тренер України з біатлону, викладач ТНЕУ.

Віталій ЛІЩИНСЬКИЙ — старший тренер Тернопільської КДЮСШ із греко-римської боротьби, майстер спорту міжнародного класу.

Віктор СИМІВ — заслужений тренер України з важкої атлетики.

Номінація «Олімпійська надія»

Анастасія БАЧИНСЬКА — мс, чемпіонка України зі спортивної гімнастики, фіналістка XIV літнього Європейського юнацького олімпійського фестивалю, вихованка Тернопільської КДЮСШ №2.

Василь МАКУХ — мс, переможець і призер юнацького та юніорського чемпіонатів України з легкої атлетики в бігу на 100 і 200 метрів, учасник юнацького чемпіонату світу, вихованець Тернопільської ОДЮСШ, студент коледжу економіки, права та інформаційних технологій ТНЕУ.

Михайло САВИЦЬКИЙ — мс, переможець юніорського чемпіонату України з санного спорту, шосте місце на юніорському чемпіонаті світу в естафеті, вихованець Кременецької ОДЮСШ із санного спорту.

Номінація «Найкраща команда в ігрових видах спорту»

«Галичанка-ТНЕУ-Гадз» — четверте місце в чемпіонаті України з волейболу серед жіночих команд суперліги, фіналіст Кубка і Суперкубка України (тренер Віктор ТУРКУЛА).

«Університет-ТНЕУ» — срібний призер чемпіонату України серед жіночих команд вищої ліги із регбі-7 (тренер Едуард МАЛЯР).

«Педуніверситет-Енерго» — переможець чемпіонату України з гандболу серед жіночих команд вищої ліги (тренер Василь ГРАБОВЕНКО).

Номінація «Сильні духом»

Марія КОРНІЙЧУК — мс з боротьби дзюдо (вади слуху), срібна призерка в особистому і чемпіонка в командному заліках XXIII літніх Дефлімпійських ігор у Туреччині.

Іван ШКВАРЛО — заслужений майстер спорту, чемпіон світу з футболу серед спортсменів із наслідками ДЦП в Аргентині.

Тарас РАДЬ — мсмк, триразовий срібний призер чемпіонату світу з лижних гонок та біатлону серед спортсменів з ураженням опорно-рухового апарату в Німеччині, друге місце в загальному заліку Кубка світу.

Номінація «Разом з олімпійцями»

Анастасія НАКОНЕЧНА — мс, срібна призерка чемпіонатів України і Європи з пауерліфтингу серед юніорок.

Олег ПЕТРЕНКО — мс, чемпіон світу з армспорту серед юніорів.

Олег ПРОКОПІВ — чемпіон України з фрі-файту серед юніорів.

Богдан ТОЛЬПА — кмс, переможець чемпіонатів України і світу з гирьового спорту серед дорослих і юніорів.

Номінація «За відданість олімпійському руху»

Яків КУБЕЙ — колишній завідувач відділу фізичної культури і спорту Борщівської РДА, ветеран спорту.

Володимир ПЛАСКОНІС — заслужений працівник фізичної культури і спорту, заслужений тренер України з греко-римської боротьби, ветеран спорту.

Ігор МАМАЛИГА — директор Заліщицького районного комунального підприємства «Колос», керівник районного осередку НОК України, почесний працівник фізичної культури і спорту України, ветеран спорту.

Номінація «Найкращий організатор спортивно-масових заходів»

Тернопільський національний економічний університет — за організацію масових фізкультурно-спортивних заходів під егідою НОК України «Університетська миля», «Морська миля», дитячих змагань із дзюдо (ректор Андрій КРИСОВАТИЙ).

Тернопільський міський центр фізичного здоров’я населення — за організацію і підтримку масових фізкультурно-спортивних стартів під егідою НОК України (директорка Галина ФЕДОРОВИЧ).

Номінація «Спортивна журналістика»

Богдан ДІКАЛЬЧУК — заступник головного редактора, спортивний оглядач газети «Вільне життя плюс»

Юрій ЛУГОВИЙ — ведучий радіопрограм Тернопільської регіональної дирекції ПАТ НСТУ.

Юрій ВІТИК — старший викладач Заліщицького аграрного коледжу імені Є. Храпливого — за серію фоторепортажів і матеріалів на олімпійську тематику до районної газети «Колос».

На фото: вгорі — найкраща біатлоністка Тернопільщини Анастасія МЕРКУШИНА; інші найкращі спортсмени — Андрій АНТОНЮК, Іван ПАНАСЮК, Віталій ГРИНІВ, Наталія СТРЕЕКОВА і Марія ХЛЯН.

Фото з вільних джерел

Фото з вільних джерел

Фото з вільних джерел