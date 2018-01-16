Декларування як обов’язок

У Тернопільській ОДПІ нагадують, що з першого січня 2018 року стартувала кампанія декларування отриманих громадянами торік доходів. Причому обов’язок подання декларації може виникнути у платників податків за кількох обставин.

Отож ви обов’язково змушені будете завітати до податкової при отриманні:

— доходів не від податкових агентів. Тобто від інших фізичних осіб, які не зареєстровані самозайнятими особами. До таких доходів зокрема належать доходи від надання в оренду рухомого або нерухомого майна іншим фізичним особам, успадкування майна не від членів сім’ї першого та другого ступенів споріднення, при нотаріальному оформленні спадщини за якими не було сплачено податок на доходи фізичних осіб та військовий збір тощо;

— доходів від податкових агентів, які не підлягали оподаткуванню при виплаті, але які не звільнені від оподаткування. До них зокрема відноситься дохід у вигляді основної суми боргу (кредиту) платника податку, прощеного (анульованого) кредитором за його самостійним рішенням, не пов’язаним із процедурою банкрутства, до закінчення строку позовної давності — у разі, якщо його сума перевищує 25 відсотків однієї мінімальної заробітної плати (у розрахунку на рік), встановленої на перше січня звітного податкового року. Тобто за 2017 рік — 9600 гривень (3200 грн х 12 міс. х 25% = 9600 грн);

— інвестиційного доходу;

— іноземного доходу;

— в інших, передбачених Податковим кодексом випадках.

Декларанти зобов’язані включити суму отриманих протягом минулого року доходів до загального річного оподатковуваного доходу та подати до першого травня 2018 року річну податкову декларацію про майновий стан і доходи за наслідками звітного 2017 року, а також нарахувати і сплатити до першого серпня 2018 року податок на доходи фізичних осіб та військовий збір із таких доходів.

Не забудьте і про те, що з першого січня 2018 року декларація подається за новою формою, яка затверджена наказом Міністерства фінансів України від 6 червня 2017 року за номером 556.

З детальною інформацією щодо порядку заповнення декларації та її формою можна ознайомитися на офіційному веб-порталі Державної фіскальної служби України за посиланням :http://sfs.gov.ua/deklaruvannya-dohodiv-gromadyan-2018 та в Центрі обслуговування платників Тернопільської ОДПІ за адресою: м. Тернопіль, вул. Білецька,1 чи телефоном: 43-46-10.

Фото відділу організації роботи Тернопільської ОДПІ