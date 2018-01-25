Для тих, хто подає звітність

Порада від Тернопільської ОДПІ. При поданні до Центру обслуговування платників звітності платникам податків або уповноваженими на це особами радять мати із собою документи, що посвідчують особу та надають право представляти інтереси платника податків.

Відповідно до чинного законодавства уповноваженою особою юридичної особи, яка має право підпису чи подання податкової звітності, є особа, визначена установчими документами юридичної особи або особа, тимчасово призначена для виконання таких функцій відповідними організаційно-розпорядчими документами підприємства. Уповноваженою ж особою фізичної особи — підприємця, яка має право підписувати та подавати податкову звітність, є фізична особа, яка має нотаріально посвідчене доручення щодо представлення інтересів платника податків в контролюючих органах та здійснення відповідних правочинів.

Докладніші консультації — в Центрі обслуговування платників чи телефоном 43-46-10.

Фото відділу організації роботи Тернопільської ОДПІ