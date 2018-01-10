Для тих, хто хоче стати сильним

Порівняно нещодавно на Тернопільщині почали культивувати ще один силовий вид спорту. Армліфтинг, як пояснив керівник місцевого осередку Андрій Палагнюк, атлетичний вид, в якому учасники змагань конкурують у піднятті грифу з вагою однією рукою.

Уже встигли провести перший відкритий чемпіонат області. В спортивному залі Тернопільського кооперативного торговельно-економічного коледжу свою майстерність продемонстрували два десятки богатирів. Серед них — і два відомі в нашому краї рукоборці: переможець юніорського чемпіонату світу Олег Петренко і ветеран армрестлінгу Віктор Піндера, який, до речі, ще п’ять років тому завоював срібну медаль ветеранського чемпіонату світу саме з армліфтингу.

А в дебютному обласному чемпіонаті визначили лауреатів у двох дисциплінах. У «rolling thunder» не було рівних Олегові Петренку, який у боротьбі за титул переможця випередив Олеся Рачицького і Віталія Балабана. Натомість у «silver bullet» головні конкуренти змогли взяти реванш. Переміг Олесь Рачицький, на другу сходинку п’єдесталу піднявся Віталій Балабан, а Олег Петренко цього разу змушений був задовольнитися «бронзою». У турнірі ж дівчат найкращою стала Людмила П’явкіна.

У планах обласного осередку — популяризація улюбленого і доступного для всіх виду спорту. Охочих ним зайнятися Андрій Палагнюк запрошує до розташованого на вулиці Лучаківського,6 фітнес-клубу «Power Gym». Заняття — по неділях, починаючи з 18-ї години.

На фото: вправу виконує переможець першого відкритого чемпіонату області Олег РАЧИЦЬКИЙ; лауреати чемпіонату після церемонії нагородження.

Фото з архіву Андрія ПАЛАГНЮКА