Завжди відвідувачам раді

Для зручності платників податків у Тернопільській об’єднаній ДПІ функціонує Центр обслуговування платників. Його фахівці надають адміністративні, консультаційні та інформаційні послуги, здійснюють прийом звітності та вхідної кореспонденції.

Цікаво також, що в центрі можна отримати сімнадцять видів безоплатних адміністративних послуг. І протягом минулого року їх надали аж 50628 разів.

За цей період видали 23130 карток платника податків та внесли до паспорта громадянина України дані про реєстраційний номер облікової картки платника податків з Державного реєстру фізичних осіб — платників податків. Також надали 4331 витяг із реєстру платників єдиного податку. А 2737 підприємців зареєстрували «спрощенцями».

Не забули фахівці інспекції зареєструвати 4496 книг обліку доходів та книг обліку доходів і витрат платників єдиного податку, 3557 книг обліку розрахункових операцій. А ще видали 9125 відомостей з Державного реєстру фізичних осіб — платників податків про суми виплачених доходів та утриманих податків.

У Тернопільській ОДПІ також нагадують, що з нового року розпочалася кампанія декларування громадянами неоподаткованих доходів. Дізнатися про її особливості можна в Центрі обслуговування платників Тернопільської ОДПІ за адресою: м. Тернопіль, вул. Білецька,1 чи телефонами 43-46-46, 43-46-10.

Фото відділу організації роботи Тернопільської ОДПІ