Задекларуйте репетиторські послуги

Фахівці Тернопільської ОДПІ звертають увагу вчителів і викладачів. Якщо торік ви надавали репетиторські послуги, проте не були зареєстровані фізичними особами — підприємцями, то зобов’язані включити суму отриманих завдяки ним доходів до загального річного оподатковуваного доходу та задекларувати їх, подавши декларацію про майновий стан і доходи.

Зробити це необхідно до 1 травня 2018 року за місцем реєстрації декларанта. Відповідно до Податкового кодексу України доходи від репетиторства оподатковуються податком на доходи фізичних осіб за ставкою 18 відсотків. Також справляється військовий збір за ставкою 1,5 відсотка.

До репетиторських послуг зокрема відносяться підготовка дітей до школи, вступу до навчальних закладів, незалежного тестування, навчання з будь-яких предметів, написання рефератів, виконання контрольних, курсових чи дипломних робіт.

Кожен із декларантів може подати декларацію в електронному вигляді або завітати до Центру обслуговування платників, де вам охоче нададуть консультацію щодо порядку заповнення декларацій і допомогу при її заповненні.

Телефони для довідок — 43-46-46, 43-46-10.

Фото відділу організації роботи Тернопільської ОДПІ