Задекларуйте іноземні доходи

Згідно з Податковим кодексом України до доходу, отриманого з джерел за межами України, належить будь-який дохід резидентів, зокрема й у вигляді подарунку. Про це нагадали в Тернопільській ОДПІ.

У разі, якщо джерело виплат доходів є іноземним, його суму включають до річного оподатковуваного доходу платника податку на доходи фізичних осіб. І він зобов’язаний подати річну податкову декларацію про майновий стан і доходи. А сам дохід оподатковується за ставкою 18 відсотків і військовим збором — 1,5 відсотка. Втім громадяни мають право зменшити суму річного податкового зобов’язання на суму податків, сплачених за кордоном за нормами міжнародних договорів, згоду на обов’язковість яких надала Верховна Рада України. Платник має визначити суму зменшення за цією підставою в річній податковій декларації. Але це можливо лише за умови отримання від уповноваженого державного органу країни, де було одержано дохід, довідку про суму сплаченого податку та збору, а також про базу чи об’єкт оподаткування. Довідка має бути належним чином легалізована, якщо іншого не передбачено чинними міжнародними договорами України.

Податківці також нагадують про те, що з 1 січня 2018 року декларації подають за новою формою, затвердженою наказом Міністерства фінансів України від 6 червня 2017 року за номером 556.

Із детальною інформацією щодо порядку заповнення декларації можна ознайомитися в Центрі обслуговування платників Тернопільської ОДПІ за адресою: м. Тернопіль, вул. Білецька,1 чи телефонами 43-46-46, 43-46-10.

Фото відділу організації роботи Тернопільської ОДПІ