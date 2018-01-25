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25.01.2018 автор:  Богдан Дікальчук

Запитайте про квартальну звітність

Анонс від Тернопільської ОДПІ. Ще одна традиційна гаряча лінія, під час якої фахівці інспекції телефоном відповідають на запитання всіх охочих, відбудеться в п’ятницю, 2 лютого. 

Зателефонувавши з 15-ї до 16-ї години за номером 43-46-44, ви зможете дізнатися про все, що стосується подання квартальної податкової звітності. На запитання платників податків відповідатиме начальник відділу електронних сервісів та звітності Любов Зіновіївна Воловоденко.

Фото відділу організації роботи Тернопільської ОДПІ

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Про автора

Богдан Дікальчук

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