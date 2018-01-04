Затверджено новий Державний реєстр РРО

У Тернопільській ОДПІ проінформували, що наказом Державної фіскальної служби України від 18 грудня 2017 року за номером 854 затверджено новий Державний реєстр реєстраторів розрахункових операцій. Оновлений Державний реєстр містить як перелік РРО, дозволених до первинної реєстрації, так і тих, первинна реєстрація яких заборонена.

Кількість моделей касових апаратів збільшилася зі 152-х до 160-ти. Також в оновленому Державному реєстрі наведено перелік РРО, виключених з Державного реєстру в 2016—2017 роках. До речі, заборонено експлуатацію п’яти моделей.

Докладніше — в Центрі обслуговування платників за адресою: м. Тернопіль, вул. Білецька,1 чи телефоном 43-46-10.

Фото відділу організації роботи Тернопільської ОДПІ