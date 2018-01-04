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04.01.2018 автор:  Богдан Дікальчук

Змінився розмір соціальної пільги

У зв’язку із встановленням з першого січня 2018 року нового розміру прожиткового мінімуму для працездатної особи (1762 гривні), змінився  розмір соціальної пільги та граничний розмір доходу, що дає право на її отримання. Про це проінформували в Тернопільській ОДПІ. 

Соціальна пільга — це право на зменшення суми загального місячного оподатковуваного доходу, отримуваного від одного роботодавця у вигляді заробітної плати, на суму податкової соціальної пільги. Стовідсоткова пільга відтепер становитиме 881 гривню. Соціальна пільга в розмірі 150 відсотків складатиме 1321,50 гривні. А дохід осіб, які мають право на застосування пільги  в розмірі 200 відсотків, зменшуватиметься на 1762 гривні. Граничний розмір доходу, що дає право на отримання пільги, складає 2470 гривень.

В інспекції також нагадали, що податкова соціальна пільга застосовується до нарахованого платнику податку місячного доходу у вигляді заробітної плати тільки за одним місцем його нарахування (виплати).

Фото відділу організації роботи Тернопільської ОДПІ

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