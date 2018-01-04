Знайдіть себе в списку

Законом України від 21 грудня 2016 року № 1797-VIII «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо покращення інвестиційного клімату в Україні» внесено зміни до пункту 77.1 статті 77 Кодексу, які набрали чинності з 1 січня 2017 року. Саме тому Державна фіскальна служба України оприлюднила на офіційному сайті план-графік проведення документальних планових перевірок платників податків на 2018 рік.

Відповідно до пункту 77.1 статті 77 Кодексу (зі змінами) план-графік документальних планових перевірок на поточний рік оприлюднюється на офіційному веб-сайті центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову та митну політику, до 25 грудня року, що передує року, в якому будуть проводитися такі документальні планові перевірки.

Окремо необхідно наголосити, що до плану-графіка проведення документальних планових перевірок відбираються платники податків, які мають ризик щодо несплати податків та зборів, невиконання іншого законодавства, контроль за яким покладено на контролюючі органи.

Про проведення документальної планової перевірки керівником (його заступником або уповноваженою особою) контролюючого органу приймається рішення, яке оформлюється наказом, а право на проведення документальної планової перевірки платника податків надається лише у випадку, коли йому не пізніше ніж за десять календарних днів до дня проведення перевірки вручено під розписку або надіслано рекомендованим листом з повідомленням про вручення копію наказу про проведення документальної планової перевірки та письмове повідомлення із зазначенням дати початку проведення перевірки (п. 77.4 ст. 77 ПКУ).

Платники податків можуть ознайомитися з планом-графіком на 2018 рік за посиланням: http://sfs.gov.ua/diyalnist-/plani-ta-zviti-roboti-/320874.html.

Докладніше — в Центрі обслуговування платників Тернопільської ОДПІ чи телефоном 43-46-10.

Фото відділу організації роботи Тернопільської ОДПІ