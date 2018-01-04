Коли проводити річний перерахунок

Нагадування від Тернопільської ОДПІ роботодавцям. Перерахунок податку на доходи фізичних осіб визначено статтею 169 Податкового кодексу України.

Роботодавець платника ПДФО зобов’язаний здійснити, у тому числі за місцем застосування податкової соціальної пільги, з урахуванням положень абзацу другого п.167.1 ст.167 Кодексу, перерахунок суми доходів, нарахованих такому платнику ПДФО у вигляді заробітної плати, а також суми наданої податкової соціальної пільги:

— за наслідками кожного звітного податкового року нарахування заробітної плати за останній місяць звітного року;

— під час проведення розрахунку за останній місяць застосування пільги у разі зміни місця її застосування за самостійним рішенням платника ПДФО або у випадках, визначених Податковим кодексом;

— під час проведення остаточного розрахунку з платником ПДФО, який припиняє трудові відносини з таким роботодавцем.

Окрім цього роботодавець чи податковий агент має право здійснювати перерахунок сум нарахованих доходів, утриманого податку на доходи фізичних осіб, за будь-який період та у будь-яких випадках для визначення правильності оподаткування незалежно від того чи має платник податку право на застосування податкової соціальної пільги.

Річний перерахунок податку на доходи фізичних осіб за 2017 рік відображається в звітності при нарахуванні заробітної плати за грудень 2017 року.

Докладніше — в Центрі обслуговування платників чи телефоном 43-46-10.

Фото відділу організації роботи Тернопільської ОДПІ