Кубкові звитяги Тараса Радя

Кубок світу з лижних перегонів і біатлону серед спортсменів з ураженням опорно-рухового апарату та з вадами зору, який минулого тижня відбувся в німецькому Оберіді, знову підтвердив високий рівень майстерності вісімнадцятирічного вихованця тернопільського «Інваспорту», майстра спорту міжнародного класу Тараса Радя. Першокурсникові Тернопільського національного педагогічного університету імені В. Гнатюка на трьох біатлонних дистанціях пощастило завоювати повний комплект нагород.

У чоловічих перегонах у категорії сидячи в спринті на 7,5 кілометра з двома вогневими рубежами для початку виборов друге місце. Після одноденного відпочинку минулої суботи не забарився відзначитися і на довгій дистанції довжиною п’ятнадцять кілометрів із чотирма вогневими рубежами — бронзова медаль. А найбільш тріумфальними для підопічного заслуженого тренера України Віктора Федорчака стали завершальні недільні старти на середній дистанції 12,5 кілометра з трьома вогневими рубежами — і за швидкістю, і за влучністю Тарасові Радю не було рівних.

Загалом же в змаганнях узяли участь близько двох сотень параолімпійців із 29-ти країн. Із 22-х співвітчизників аналогічним з Тарасовим досягненням може похвалитися хіба Ігор Рептюх із Чернігівщини, в активі якого теж повний комплект медалей. Та ще в суперечці жінок Юлія Батенкова-Бауман з Волині виборола одну золоту і дві срібні нагороди. Половині ж наших співвітчизників виявилося до снаги завоювати п’ять золотих, сім срібних і дев’ять бронзових медалей, яких вистачило для другого місця в командному заліку.

Із Німеччини національна параолімпійська збірна України взяла курс на Фінляндію, де в п’ятницю, 2 лютого, в місті Вуокаті розпочнеться останній перед зимовими Параолімпійськими іграми в Пхенчхані етап Кубка світу з лижних перегонів і біатлону серед спортсменів з ураженням опорно-рухового апарату та з вадами зору.

На фото: на дистанції — триразовий призер етапу Кубка світу в німецькому Оберіді Тарас РАДЬ.

Фото із сайту Національного комітету спорту інвалідів України