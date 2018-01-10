Лиш під новий рік Святий Миколай дочекався лауреатів

Анонсовані теребовлянським центром фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх» разом з колегами з обласного центру і районної федерації футболу призи від Святого Миколая лауреати традиційного Кубка району з міні-футболу отримали лишень напередодні року нового. Все через те, що в передноворічному марафоні майстрів шкіряного м’яча, баталії якого розпочалися ще другого грудня, взяли участь аж 24 команди.

Фінальний турнір квартету найкращих, який відбувся на засніженому майданчику зі штучним покриттям районного стадіону «Колос», засвідчив перевагу футболістів «Ниви» з Лошнева. Друге місце вибороли аматори з Гайворонки, третє — з Гумниської. А четвертими зайвими, на жаль, виявилися їхні друзі-суперники з Хмелівки.

Призами від організаторів лауреатів районного кубка нагородив директор Теребовлянського центру фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх» Ярослав Королюк.

Фото з архіву Ярослава КОРОЛЮКА