На лижах — із вітерцем

Любителі лиж із Гусятинщини знову не втратили можливості взяти участь у всеукраїнських масових фізкультурно-оздоровчих стартах «Спортивна зима». Традиційні змагання з лижних перегонів для них організували Тернопільський обласний центр фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх» і Гусятинське районне комунальне підприємство «ФСТ «Колос» — спорт для всіх».

Напружені баталії на дистанції, прокладеній на місцевому ставу, у віковій групі від 17-ти до 35-ти років завершилися тріумфом волонтера «ФСТ «Колос» — спорт для всіх» та одного з натхненників змагань Василя Роги. Друге місце виборов учасник бойових дій, ветеран АТО Анатолій Машталяр. А відзнаки за третє дісталися Дмитрові Кіндзеру.

Перед головним забігом свою майстерність продемонстрували і юнаки віком до сімнадцяти років. Перемогу здобув учень Гусятинської ЗОШ I—III ступенів Олександр Кіндзер. А в перегонах ветеранів не було рівних директорові Гусятинської ДЮСШ Ігореві Трояну.

Переможці і призери традиційних стартів нагороджені медалями і грамотами.

Фото з архіву організаторів