На те він і фаворит

Особистий чемпіонат тернопільського «Інваспорту» з армспорту знову засвідчив перевагу Володимира Гродзіка. І не дивно, адже талановитий рукоборець із Борщівщини раніше неодноразово ставав призером сільських спортивних ігор Тернопільщини в суперечці здорових атлетів.

Цього разу підопічному заслуженого тренера України Івана Салука, який торік устиг уже про себе заявити і на всеукраїнських змаганнях із легкої атлетики серед штовхальників ядра з наслідками ДЦП, не було рівних як у ваговій категорії понад 90 кілограмів, так і в абсолютній першості.

Не менш азартною виявилася боротьба і в трьох легших вагових категоріях. У суперечці спортсменів, не важчих 60-ти кілограмів, у боротьбі за чемпіонський титул Назар Ворощук випередив Дмитра Колодку і Вадима Калиту. У ваговій категорії до 75 кілограмів на вирішальній стадії боротьби Сергій Юрійчук довів свою перевагу над Андрієм Думиним і Дмитром Літинським. Нарешті серед атлетів, чия вага не перевищує 90 кілограмів, Володимир Чайковський — перший. За ним — Дмитро Субчак та Едуард Каськів.

Керівник тернопільського «Інваспорту», заслужений працівник фізичної культури і спорту України Олег Юзчишин нагородив лауреатів медалями і грамотами.

М. ІГНАТЕНКО.

На фото: Володимир ГРОДЗІК (зліва) — найсильніший рукоборець тернопільського «Інваспорту».

Фото з архіву «Інваспорту»