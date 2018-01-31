На часі — звіти і вибори

Відділення Національного олімпійського комітету України в Тернопільській області провело семінар. Його тема — «Нормативно-правове та інформаційне забезпечення діяльності районних осередків».

Представники районних осередків НОК України, спортивних організацій і федерацій, які взяли в ньому участь, під час конструктивної дискусії обговорили календарний план роботи прихильників олімпійського руху краю на цей рік, доповідь виконавчого секретаря обласного відділення Валерія Кравчука та інформацію голови обласного відділення Олімпійської академії України Андрія Огнистого про нормативно-правове забезпечення діяльності районних осередків НОК України. Натомість перший заступник голови відділення НОК України в Тернопільській області Віталій Ігнатенко, відзначивши, що 2018-й — рік звітів і виборів в обласному відділенні, також нагородив переможців традиційного конкурсу «Герої спортивного року Тернопільщини» в окремих номінаціях.

На завершення ж учасники семінару переглянули короткометражний фільм «Дорога на Січ», в якому йдеться про становлення відділення НОК України на Тернопільщині, і відеорозповідь про торішній обласний фінал традиційних дитячих змагань «Олімпійське лелеченя».

Фото з архіву відділення