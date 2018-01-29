Незалежно від доходів

Нагадування від Тернопільської ОДПІ фізичним особам — підприємцям, які перебувають на загальній системі оподаткування. Єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування нараховується на суму доходу (прибутку), отриманого від їх діяльності, що підлягає оподаткуванню податком на доходи фізичних осіб.

У зв’язку із змінами, які відбулися в нарахуванні єдиного внеску в 2017 році, платники, незалежно від того чи здійснювали діяльність, повинні не пізніше 9 лютого поточного року подати звіт та сплатити єдиний внесок. У 2017 році місячний мінімальний розмір страхового внеску становив 704 гривень, а мінімальний річний розмір страхового внеску — 8448 гривень.

Тож підприємцям на загальній системі оподаткування необхідно сплатити 8448 гривень єдиного внеску за минулий рік. Несплачена сума стане податковим боргом та відбудеться нарахування двадцяти відсотків штрафної санкції.

Детальнішу консультацію можна отримати в Центрі обслуговування платників.

Фото відділу організації роботи Тернопільської ОДПІ