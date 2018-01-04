Не забудьте розрахуватися з державою

Новорічні та Різдвяні свята не обходяться без казкових героїв та ресторанних музик. Оплачуючи згадані послуги, власники розважальних закладів, відповідно до Податкового кодексу України, є податковими агентами.

І з виплаченої найманим працівникам суми мають утримати та перерахувати до бюджету податок на доходи фізичних осіб — 18 відсотків та військовий збір — 1,5 відсотка. А суми виплаченого доходу повинні бути зазначені у формі № 1 ДФ за ознакою доходу 102.

У разі отримання доходів, які не були оподатковані при виплаті, всі «казкові герої» після свят зобов’язані завітати до податкової інспекції за місцем реєстрації та подати річну податкову декларацію про майновий стан і доходи за наслідками звітного податкового року (за 2017-й — до 1 травня 2018 року), а також нарахувати та сплатити до бюджету податок на доходи фізичних осіб та військовий збір.

Якщо ж казкові герої–підприємці надають послуги в межах своєї підприємницької діяльності, то такий статус особи має бути зазначений у договорі, а замовнику доцільно отримати від підприємця витяг з Єдиного державного реєстру про державну реєстрацію суб’єкта підприємницької діяльності.

Для декларантів у Центрі обслуговуванні платників фахівці інспекції проводять щоденні тренінги та надають практичну допомогу щодо заповнення декларацій про майновий стан і доходи. Телефони для довідок: 43‑46-10, 43-46-46.

Детальніше про особливості деклараційної кампанії 2018 року можна також дізнатися за посиланням — http://sfs.gov.ua/deklaruvannya-dohodiv-gromadyan-2018.

Фото відділу організації роботи Тернопільської ОДПІ