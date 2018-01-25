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25.01.2018 автор:  Богдан Дікальчук

Не пізніше двадцятого числа

Платники податків, які обрали спрощену систему оподаткування, сплачують єдиний податок авансовим внеском не пізніше 20 числа поточного місяця (для прикладу, за лютий 2018 року — не пізніше 20 лютого 2018 року). Про це нагадали в Тернопільській ОДПІ. 

Платники єдиного податку також можуть здійснювати сплату єдиного податку авансовим внеском за весь податковий період, але не більш як до кінця поточного звітного року. У разі, якщо сільська, селищна або міська рада приймає рішення щодо зміни раніше встановлених ставок єдиного податку, він сплачується за такими ставками в порядку та строки, визначені Податковим кодексом.

Докладніші консультації — в Центрі обслуговування платників за адресою: м. Тернопіль, вул. Білецька,1 чи телефоном 43-46-10.

Фото відділу організації роботи Тернопільської ОДПІ

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Про автора

Богдан Дікальчук

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