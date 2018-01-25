Не тільки без Росії, а й без більшості її лідерів

Рішенням не допустити на XXIII зимові Олімпійські ігри в корейському Пхенчхані збірну Росії Міжнародний олімпійський комітет, як з’ясувалося минулого вівторка, не обмежився. У складі команди під нейтральним олімпійським прапором не буде і росіян, які брали участь у скандальній Олімпіаді 2014 року в Сочі.

Серед тих, кого не допустили, лідери в своїх видах спорту: біатлоністи Антон Шипулін, Олексій Волков, Євген Гаранічев, лижник Сергій Устюгов, шестиразовий олімпійський чемпіон із шорт-треку Віктор Ан, хокеїсти Антон Бєлов, Михайло Науменков, Валерій Нічушкін, Сергій Плотников, фігуристи Ксенія Столбова та Іван Букін. А ще на Олімпіаду не пустять дев’яносто відсотків чоловічої і вісімдесят — жіночої збірних Росії з ковзанярського спорту.

Офіційних роз’яснень Міжнародний олімпійський комітет наразі не дав. Відомо лишень, що з п’ятиста росіян, які подали заявки на участь в Олімпіаді, до ігор не допущені 111 спортсменів. За версією ж самих росіян, відмовили всім, хто змагався чотири роки тому в Сочі. І міжнародні федерації, в яких, скажімо, не було претензій до тих же Шипуліна чи Устюгова, якось уплинути на ситуацію не можуть. Адже рішення про допуск ухвалює саме МОК.

Зрештою деякі подробиці нових санкцій засоби масової інформації оприлюднили ще до остаточного вердикту останнього. Цілком можливо, що чиновники МОКу взяли до уваги базу допінг-тестів московської лабораторії, яку анонім передав у WADA торік у листопаді. Згідно з нею у вживанні допінгу підозрюються відразу три сотні російських атлетів. Тож під підозрою опинилися навіть ті, до кого раніше не було претензій із боку комісій Макларена чи Освальда.

Остаточний же список допущених до участі в Олімпійських іграх спортсменів стане відомий у неділю, 28 січня. Список допущених російських біатлоністів, кажуть, скоротився до трьох осіб — Антона Бабікова, Тетяни Акімової та Уляни Кайшевої.

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