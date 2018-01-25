Ними гордиться школа

Створена півтора роки тому Тернопільська ОДЮСШ із зимових видів спорту вперше провела нагородження своїх найкращих вихованців. Урочистості з цієї нагоди нещодавно відбулися в актовій залі Тернопільської обласної ради профспілок.

Як відзначив у своєму виступі директор Володимир Приймак, нині у відділеннях біатлону, санного спорту, стрибків на лижах із трампліна, лижного двоборства і лижних гонок навчаються понад три з половиною сотні юних спортсменів. Причому десять з них є майстрами спорту, 25 — кандидатами в майстри, а понад сотню виконали перший, другий чи масові юнацькі розряди. Про якість роботи двадцяти двох тренерів свідчить і та обставина, що 26 учнів школи входять до збірних України.

Тренерсько-викладацький склад гордиться і тим, що торік на офіційних всеукраїнських змаганнях учні вибороли 77 золотих, 76 срібних і 87 бронзових медалей. Тож було, так би мовити, з кого вибирати. Найкращими спортсменами школи визнані двоєборці Дмитро Мазурчук, Степан Пасічник, Андрій Пилипчук, Олександр Шумбарець, біатлоністи Назарій Цебринський, Мар’яна Брикайло, Наталія Дячук, Олександра Медоєва, Іванна Пазинюк, Олександра Усенко, санкарі Михайло Савицький і Вікторія Барановська.

Найкращими ж тренерами стали Назарій Бурик, Ярослав Карпець, Олександр Точинський, Олег Бережанський, Василь Казмірук, Петро Генюк і Микола Козлов. Почесними відзнаками і преміями також нагороджені лауреати в номінації «Олімпійська надія».

На фото: під час нагородження лауреатів.

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