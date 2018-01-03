Вільне життя
Вільне життя  |  Економіка  |  Новини  |  Україна  |  Новий рік — вища зарплата
03.01.2018 автор:  Богдан Дікальчук

Новий рік — вища зарплата

У Тернопільській ОДПІ проінформували, що, згідно із Законом України «Про Державний бюджет України на 2018 рік», установлено новий розмір мінімальної заробітної плати — 3723 гривні на місяць. Погодинний розмір відтепер становить 22,41 гривні. 

Законом також установлено і новий розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб:

з 1 січня – 1762 гривні;

з 1 липня – 1841 гривню;

з 1 грудня – 1921 гривню.

Докладніші консультації — в Центрі обслуговування платників за адресою: вул. Білецька,1 чи телефоном 43-46-10.

Фото відділу організації роботи Тернопільської ОДПІ

Loading...

Про автора

Богдан Дікальчук

46001
м.Тернопіль
вул.Гетьмана Сагайдачного,9,
+38 0352 235 461
Email: webmaster@vilne.org.ua

Новини

Підписка на новини