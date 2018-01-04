Бюджетом 2018 року змінено розміри мінімальної заробітної плати та прожиткового мінімуму для працездатних осіб. Тож на підприємців, які обрали спрощену систему оподаткування, в 2018 році доведеться сплачувати нові суми єдиного податку.

У Тернопільській ОДПІ повідомили, що підприємцям першої групи доведеться сплатити десять відсотків від прожиткового мінімуму для працездатних осіб — 176,20 гривні. Платники другої групи, для яких органами місцевого самоврядування встановлено ставку 15 відсотків, сплачуватимуть щомісячно 558,45 гривні. А платники, які застосовують ставку 20 відсотків — 744,6 гривні.

Для платників єдиного податку третьої групи залишається ставка три відсотки від доходу для тих, хто є зареєстрованим платником ПДВ, і п’ять відсотків для тих, що не зареєстровані платниками ПДВ.

Сплата єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування становитиме 819,06 гривні на місяць незалежно від обраної групи чи системи оподаткування. Граничний термін сплати єдиного внеску для підприємців — 19 число місяця, що настає за кварталом, за який сплачується єдиний внесок.

Також у Тернопільській ОДПІ повідомили, що реквізити рахунків для сплати єдиного податку станом не змінилися.

Детальніші консультації — в Центрі обслуговування платників за адресою: м. Тернопіль, вул. Білецька,1 чи телефоном: 43-46-10.

Фото відділу організації роботи Тернопільської ОДПІ