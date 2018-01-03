Нові форми звітності

Нагадування від Тернопільської ОДПІ. З 1 січня 2018 року запроваджено оновлені форми звітності.

Мова про:

— податкову декларацію з транспортного податку (форма, затверджена наказом Міністерства фінансів України від 10.04.2015 №415 у редакції наказу Міністерства фінансів України від 27.06.2017 р. №595) (електронна форма – J0303602);

— розрахунок частки сільськогосподарського товаровиробництва (форма, затверджена наказом Мінагрополітики від 26.12.2011 №772 зі змінами і доповненнями, внесеними наказами Мінагрополітики від 22.03.2013 №205, від 02.12.2015 №461, від 29.03.2016 р. №108, від 17.05.2017 р. №245) (електронна форма J0303307);

— звіт про використання доходів (прибутків) неприбуткової організації (затверджений наказом Міністерства фінансів України від 17.06.2016 №553 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 28.04.2017 №469) (електронна форма J0101911 з додатками).

Окрім того, з 31 грудня 2017 року набрав чинності наказ Міністерства фінансів України від 6.06.2017 №556, яким викладено в новій редакції форму податкової декларації про майновий стан і доходи та інструкцію щодо її заповнення. Починаючи з першого січня 2018 року, декларація подається за новою формою.

Не забудьте і про те, що платникам необхідно своєчасного оновити програмне забезпечення, яке використовується для формування та подання звітності до податкових інспекцій.

Відвідати тренінги та отримати практичну допомогу в заповненні звітності можна в Центрі обслуговування платників Тернопільської ОДПІ. Телефон для довідок — 43-46-10.

Фото відділу організації роботи Тернопільської ОДПІ