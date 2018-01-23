Нульова ставка не декларується

До загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку включається дохід у вигляді вартості успадкованого чи отриманого в дарунок майна. Про це нагадали фахівці Тернопільської ОДПІ.

Відповідальними за сплату і перерахування до бюджету податку на доходи фізичних осіб і військового збору є спадкоємці. Дохід від успадкованого майна вони зобов’язані зазначити в річній податковій декларації. Однак сказане не стосується спадкоємців першого та другого ступенів споріднення, які отримали в спадщину об’єкти, що оподатковуються за нульовою ставкою податку на доходи фізичних осіб. Не зобов’язані вони також подавати річну податкову декларацію про майновий стан і доходи. За умови, звісно, відсутності інших підстав для подання декларації.

Платникам податків також варто нагадати, що членами сім’ї фізичної особи першого ступеня споріднення є її батьки, чоловік або дружина, діти, в тому числі усиновлені. Членами ж сім’ї другого ступеня споріднення вважаються її рідні брати та сестри, баба і дід як із боку матері, так із боку батька, внуки. Не забудьте і про те, що з 1 січня 2018 року декларація подається за новою формою, затвердженою наказом Міністерства фінансів України торік 6 червня.

Докладніше дізнатися про особливості цьогорічної деклараційної кампанії, а також ознайомитися з інформацією щодо порядку заповнення декларації можна в Центрі обслуговування платників Тернопільської ОДПІ за адресою: м. Тернопіль, вул. Білецька,1 чи телефонами 43-46-46, 43-46-10.

Фото відділу організації роботи Тернопільської ОДПІ