Оновлено довідник

Державна фіскальна служба України оприлюднила новий довідник типів об’єктів оподаткування. Тернопільська ОДПІ пропонує скористатися оновленим Довідником типів об’єктів оподаткування (станом на 22.12.2017 р.).

Начальник відділу реєстрації та обліку платників Ірина Іванко зазначила, що платники податків повинні повідомляти податкову про всі об’єкти оподаткування (їх появу та зміну), пов’язані з господарською діяльністю.

Повідомлення про об’єкти оподаткування або об’єкти, пов’язані з оподаткуванням, або через які провадиться діяльність, за формою №20-ОПП подається протягом десяти робочих днів після їх реєстрації, створення чи відкриття до податкової інспекції за основним місцем обліку платника податків.

У відділі також нагадали, що змінено форму повідомлення за формою №20-ОПП та розділ 3 доповнено новою графою 12 «реєстраційний номер об’єкта оподаткування (зазначити у разі наявності)».

У зв’язку з набранням чинності наказу мінфіну № 839, вказані зміни чинні з 8 грудня 2017 року.

Докладніше — в Центрі обслуговування платників за адресою: м. Тернопіль, вул. Білецька,1 чи телефоном: 43-46-10.

Фото відділу організації роботи Тернопільської ОДПІ