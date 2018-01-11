Перемога — за об’єднаною збірною

У розташованому на бульварі Данила Галицького палаці спорту визначилися лауреати відкритого Кубка Тернопільщини з кікбоксингу за версією ІСКА. Понад сімдесят атлетів з обласного центру, Заліщиків і Кременця визначили найсильніших серед дорослих, юніорів і в двох юнацьких вікових групах.

Як головний суддя змагань можу з повним правом зробити висновок, що більшість бійців продемонстрували високу техніку, характер, волю до перемоги. А найщедріший урожай медалей назбирала об’єднана команда ОДЮСШ із літніх видів спорту і спортклубу «Тернопіль» — 14 золотих, 8 срібних і 9 бронзових медалей. На другу позицію в командному заліку не менш заслужено піднялися вихованці спортклубу «Поєдинок» — 8 золотих, 6 срібних і 2 бронзові медалі. Кубок же за третє місце дістався збірній кікбоксерів Тернопільщини — 7 золотих і 2 срібні медалі.

Не розчарували і ті, кому на п’єдестал піднятися не пощастило. В атлетів заліщицького спортклубу «Спарта» два «золота» і по одній медалі за друге і третє місця, у команди Кременецької федерації кікбоксингу — два «золота» і одне «срібло».

Сергій КОЛЕСНИК,

суддя національної категорії.

Фото з архіву організаторорів