Попереду — фінал

Зональний турнір юнацького чемпіонату України з боксу відбувся в Хмельницькому. За право виступити у фіналі змагань сперечалися майже вісім десятків юних майстрів шкіряної рукавички з Хмельницької, Тернопільської, Волинської і Рівненської областей.

Серед тих, хто може похвалитися досягненням поставленої мети, і підопічні тренерів Тернопільської ОДЮСШ із літніх видів спорту Руслана Фірмана та його сина Анатолія. Перемогами у вагових категоріях до 59-ти і 80-ти кілограмів Костянтин Дмитрів і Остап Захарський забезпечили собі право виступити у фінальних боях чемпіонату, які з 12 по 18 лютого відбудуться в Бердянську. А в легшій із цих вагових категорій Владислав Тракало виборов п’яте місце.

Паралельно із зональними стартами відбувся також відкритий турнір Хмельницької області серед юнаків, юніорів, молоді, чоловіків і жінок. За нагороди змагань сперечалися дві сотні боксерів не тільки із згаданих, а й із Чернівецької області, білоруських Гомеля і Бобруйська, а також із Молдови. І юні вихованці Тернопільської ОДЮСШ із літніх видів спорту знову не підвели своїх наставників. У своїх вагових категоріях не було рівних Захарові Фірману і Артемові Сорочану. Відзнак за друге місце удостоєні брати Назар і Тарас Кордупелі, за третє — Віталій Шморгун. П’ятими ж фінішували Олександр Шеліхевич і Едуард Шмигельський.

А. ЯЦИНА,

заступник директора.

Фото з архіву навчального закладу