Посперечаймося із сусідами

Церемонією жеребкування у швейцарській Лозанні позавчора, 24 січня, розпочалася історія нового турніру для збірних Старого континенту під егідою УЄФА — Ліги націй. Змагання, покликані замінити більшість товариських зустрічей матчами турнірного значення і дозволять національним командам гарантовано зустрітися з рівними за силами командами, розпочнуться у вересні цього року.

Перед жеребкуванням 55 європейських збірних відповідно до рейтингу розподілили на чотири ліги. До ліги «А» потрапила дюжина найкращих, ліги «В» — команди, які перебувають на 13—24-му, ліги «С» — 25—39-му, ліги «D» — 40—55-му місцях. Завдяки цьому збірна України опинилася в лізі «В». І в другому кошику кулька з її назвою була поміщена разом зі Швецією, Ірландією, Боснією та Герцеговиною. Тобто ще до початку церемонії ці три команди, а також Росія (зрозуміло з яких причин) апріорі не мали шансу стати суперниками співвітчизників. У першому кошику, до речі, опинилися Австрія, Уельс, Росія і Словаччина, в третьому — Північна Ірландія, Данія, Чехія і Туреччина.

Далі, звісно, найцікавіше. Його величність випадок потурбувався про те, аби підопічні Андрія Шевченка витратили якомога менше коштів на мандрівки. Назвіть хоча би одну країну з потенційних конкурентів, яка є ближче від України, аніж Словаччина і Чехія. А саме збірні цих країн складуть українцям конкуренцію в групі «В-1». З обома суперниками українці проведуть по два поєдинки. Розпочнуть у четвер, 6 вересня, виїзним матчем із Чехією. В неділю, 9 вересня, прийматимуть Словаччину. Через місяць, у вівторок, 16 жовтня, зустрінуться з чехами на своєму полі. А завершать турнір у п’ятницю, 16 листопада, виїзною зустріччю зі словаками.

Прихильникам гри мільйонів, без сумніву, буде цікаво дізнатися і повні підсумки жеребкування. Отож:

ліга «А»

група «А-1»: Нідерланди, Франція, Німеччина;

група «А-2»: Ісландія, Швейцарія, Бельгія;

група «А-3»: Польща, Італія, Португалія;

група «А-4»: Хорватія, Англія, Іспанія;

ліга «В»

група «В-2»: Туреччина, Швеція, Росія;

група «В-3»: Північна Ірландія, Боснія і Герцеговина, Австрія;

група «В-4»: Данія, Ірландія, Уельс;

ліга «С»

група «С-1»: Ізраїль, Албанія, Шотландія;

група «С-2»: Естонія, Фінляндія, Греція, Угорщина;

група «С-3»: Кіпр, Болгарія, Норвегія, Словенія;

група «С-4»: Литва, Чорногорія, Сербія, Румунія.

І нарешті ліга «D»

група «D-1»: Андорра, Казахстан, Латвія, Грузія;

група «D-2»: Сан-Марино, Молдова, Люксембург, Білорусь;

група «D-3»: Косово, Мальта, Фарерські острови, Азербайджан;

група «D-4»: Гібралтар, Ліхтенштейн, Вірменія, Македонія.

Уже опубліковані і перші коментарі вітчизняних спеціалістів. Колишній головний тренер тернопільської «Ниви», а головне один з найталановитіших гравців вітчизняної збірної Леонід Буряк не має сумніву, що жеребкування вдале для співвітчизників. Буде можливість помірятися силами з добре організованими і непоступливими збірними.

Фото з вільних джерел